ملك البحرين يتوجه إلى السعودية للمشاركة في أعمال القمة الخليجية الأمريكية

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قال الديوان الملكي البحريني إن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيغادر أرض الوطن مساء اليوم، متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية، ليترأس وفد مملكة البحرين بعمال القمة الخليجية الأمريكية، التي تستضيفها العاصمة الرياض.

وأوضح أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة تلقاها الملك البحريني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

وتستضيف الرياض غدًا، قمة بين أمريكا ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب للسعودية.

ووصل الرئيس ترامب إلى السعودية اليوم الثلاثاء، في مستهل جولة خليجية تشمل: دولة الإمارات وقطر.

وتلك الجولة الخارجية هي الأولى للرئيس الأمريكي منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.

ويُنظر إلى الجولة على نطاق واسع باعتبارها نقطة تحوّل في مسار العلاقات الخليجية – الأمريكية، وتعبيرًا صريحًا عن إدراك واشنطن المتجدد لأهمية الخليج كلاعب محوري في صياغة التوازنات الإقليمية والدولية.