صحيفة عبرية: الولايات المتحدة تحاول التقدم نحو حلول بديلة لمقترح ويتكوف لوقف الحرب

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصدرين قولهما إن الولايات المتحدة لم تعد ترى بمقترح المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، المفتاح لصفقة وقف إطلاق النار، بل تحاول التقدم نحو حلول أخرى.

وذكرت الصحيفة، أن يتكوف خلال اجتماعه مع نتنياهو، أمس، طرح مقترحًا جديدًا ليعطي أفقًا لإنهاء الحرب نظرًا لأن صفقة تتضمن وقف نار مستدام ستؤدي لمرونة من قبل حركة حماس، وفقا لما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وكان إعلام إسرائيلي قد نقل في وقت سابق عن ويتكوف قوله إن الرئيس الأمريكي لن يوافق على أي حل سوى الإفراج عن جميع المحتجزين.

وكانت وكالة معا الفلسطينية قد أفادت بأنه من المقرر أن يغادر وفد التفاوض الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواصلة المحادثات لإبرام صفقة تبادل.

ويأتي قرار إرسال الوفد في أعقاب إطلاق سراح عيدان ألكسندر، الجندي المحتجز في غزة، الليلة الماضية، وبعد مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتتطلع تل أبيب إلى موافقة حماس على خطة المبعوث الأمريكي ويتكوف وإطلاق سراح نصف الأسرى الأحياء، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 40 يوماً، وإدخال المساعدات الإنسانية، والدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان صدر أمس، إن نتنياهو قرر بعد اجتماعه مع المبعوث ستيف ويتكوف إرسال الوفد، مضيفا: "ناقش رئيس الوزراء الجهود الأخيرة لتنفيذ الخطوط العريضة لإطلاق سراح الرهائن التي قدمها ويتكوف، قبل توسيع الحرب".