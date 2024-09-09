محافظ المنوفية يتفقد سوق الجملة وأعمال تطوير كورنيش شبين الكوم

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تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، خلال جولة ميدانية، سوق الجملة للخضار والفاكهة بحي شرق شبين الكوم لمتابعة أسعار السلع والخضراوات والفاكهة ومدى توافرها بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والأسعار ومنع استغلال المواطنين وتحقيق التوازن بالأسواق.

ووجه محافظ المنوفية، رئيس حي شرق بإعداد بيان وحصر للتجار المتعدين على أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم لتقنين أوضاعهم حفاظا على الصالح العام.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم بطول 200 متر بشارع جمال عبد الناصر بنطاق حي غرب، وخلال تفقده استمع لشرح مفصل عن نسب الأعمال التي يتم تنفيذها والتي تضم أعمال خرسانية وبرجولات وزراعة أشجار ونخيل وتركيب بلدورات وبلاط إنترلوك.

ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل للانتهاء منه في أقرب وقت وتزويده بأعمدة ديكوريه حديثة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري للمترددين على العاصمة.

فيما تفقد محافظ المنوفية قطعة أرض فضاء على مساحة ثلاثة أفدنة ونصف؛ مقترح لإقامة موقف سيارات نموذجي بنطاق حي شرق طريق ميت خاقان، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء مواقف حضارية بديلة عن المواقف العشوائية للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية وتقليل الاختناقات المرورية داخل مدينة شبين الكوم .

وخلال الجولة وجه المحافظ رئيس حي شرق شبين الكوم برفع تراكمات الهدم الموجودة بموقع إنشاء المدرسة اليابانية الجديدة بالتنسيق مع الشركة المنفذة حفاظا على المظهر الحضاري.

رافق المحافظ، خلال الجولة، محمد موسي نائب المحافظ، ورؤساء أحياء غرب وشرق شبين الكوم، والمستشار الهندسي للمحافظة.