أقيم مساء اليوم عزاء والد المنتجين أحمد وطارق الجنايني في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، الذي توفي يوم الأربعاء الماضي، بحضور كبار نجوم الفن.

حرص على تأدية واجب العزاء كل من: أسر ياسين، محمد ممدوح، سليمان عيد، أشرف زكي، نور النبوي، المنتج أحمد السبكي، المخرج كريم السبكي، المناجم هشام عبد الخالق، المخرج أكرم فريد، المخرج عثمان أبو لبن، عمرو يوسف، علاء مرسي، ميمي جمال، أحمد حاتم، يوسف عثمان، المخرج أحمد الجندي، المخرج حسين المنباوي، طه دسوقي، أحمد داش، أيمن وتار، وهند عبد الحليم.

كما حرص كل من الفنان أبو، الفنان أحمد داود، الفنان تميم يونس، والفنان أحمد الشامي على تأدية صلاة الجنازة على والد المنتج طارق الجنايني في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشارك أيضًا عدد من الفنانين في حضور الجنازة، منهم الدكتور أشرف زكي، الفنان صبري فواز، الفنان أحمد طارق نور، الفنان محمد فراج، والفنان هشام ماجد.

أعلن طارق عن وفاة والده، يحيى الجنايني، عبر حسابه على فيسبوك، حيث كتب: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي". توفي إلى رحمة الله والدي الغالي الحاج يحيى الجنايني.

يذكر أن المنتج طارق الجنايني كشف مؤخرًا عن كلاكيت فيلم "الحريفة 2"، بطولة نور النبوي، أحمد غزي، ونور إيهاب، بعنوان "الريمونتادا"، بقيادة المخرج كريم سعد، بعد اعتذار المخرج رؤوف السيد.

يُعد الفيلم امتدادًا للجزء الأول الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض، ومن المقرر أن تجمع المشاهد الأولى من العمل كلاً من كزبرة، أحمد غزي، وسليم الترك، وآخرين.