 الاتحاد الأوروبي يدرس حظر أموال مخصصة لسلوفاكيا بسبب التراجع الديمقراطي - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يدرس حظر أموال مخصصة لسلوفاكيا بسبب التراجع الديمقراطي

د ب أ
نشر في: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 12:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 12:25 ص

يعكف الاتحاد الأوروبي على إعداد اقتراح لفرض عقوبات على سلوفاكيا بسبب تدهور المعايير الديمقراطية بها، في خطوة قد تؤدي إلى قيام الاتحاد بحجب الأموال المخصصة لبراتيسلافا، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .
وأعدت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قرارا للشروع في هذا الإجراء على خلفية قرار رئيس الوزراء روبرت فيكو، الشعبوي بشكل متزايد، بإلغاء مكتب المدعي العام الخاص الذي أشرف على بعض قضايا الفساد المتعلقة بأموال الاتحاد الأوروبي، وفقا لمصادر مطلعة.

ومازالت هذه العملية في مرحلتها الأولية وستتطلب موافقة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين. ولم يرد المتحدث باسم المفوضية على طلبات للتعليق على هذا التقرير.

 

 
 


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