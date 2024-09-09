مصادر: القصف الإسرائيلي استهدف مركز عسكري سوري يضم خبراء إيرانيين

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر مخابراتية قولها إن مركز عسكري سوري للأبحاث لإنتاج الأسلحة الكيميائية قرب مصياف تعرض للقصف عدة مرات.

وأضافت المصادر أنه يعتقد أن المركز يضم فريقا من خبراء عسكريين إيرانيين مشاركين في إنتاج الأسلحة.

من جهتها، نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها إن "الوقت حان لكي يتراجع داعمو الكيان الصهيوني عن تسليح هذا الكيان"، مشيرة إلى أن "محاولات الكيان الصهيوني ربط أي حدث في الأراضي المحتلة بإيران هي محاولات للهروب من الحقيقة".

وأشارت الوزارة الإيرانية إلى إعلان دمشق أن هجوم فجر اليوم استهدف مراكز بحثية مرتبطة بوزارة الدفاع والجيش السوري.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن "الكيان الصهيوني يعرقل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة عبر طرح شروط جديدة كل مرة"، مشيرة إلى أن "واشنطن تدعي أنها تدعم وقف إطلاق النار لكن عمليا لا تستفيد من إمكاناتها للضغط على إسرائيل".