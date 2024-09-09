مجلسا بغداد وأربيل الاقتصاديان يبحثان حل المشكلات العالقة بين المركز والإقليم

دعا المجلس الوزاري للاقتصاد الاتحادي والمجلس الاقتصادي لإقليم كردستان شمال العراق إلى ضرورة حل المسائل الخلافية بين بغداد وأربيل وفقاً للدستور العراقي وبما يضمن حقوق الجميع.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلسين في أربيل لبحث المسائل الخلافية بين المركز والإقليم بحضور رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني ونائب رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين. وبحث المجلسان تفاصيل المسائل الخلافية وسبل إيجاد حلول جذرية لها.

من جانبه أكد البارزاني أن إقليم كردستان إقليم دستوري ويجب احترام الكيان الاتحادي للإقليم ومعاملته وفقا لذلك مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حل المشاكل أمر ممكن إذا توفرت الرغبة والإرادة لذلك.

وشدد البارزاني على ضرورة أن تعامل حكومة المركز في بغداد جميع أنحاء العراق بشكل عادل وأن تكون حكومة لجميع المناطق والمحافظات والمكونات ومثلما تدافع عن حقوق مواطني البصرة وبغداد عليها أن تدافع بنفس القدر عن حقوق مواطني الإقليم أيضا.

ويسعى كل من بغداد وأربيل منذ سنوات إلى حل المشكلات بينهما ومن ضمنها الخلافات التي وصفها سياسيون عراقيون بالصعبة فيما يتعلق بالمادة 140 من الدستور العراقي والتي تتعلق بالمناطق المتنازع عليها.