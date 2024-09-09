أعلنت إدارة أمن الجسور الأردنية، اليوم الاثنين، تمديد إغلاق جسر الملك حسين من الجانب الأردني والإسرائيلي.

وقالت إدارة أمن الجسور إنه سيتم إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن لهذا اليوم وحتى إشعار آخر.

من جانبها، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية استمرار إغلاق المعبر أمام حركة المسافرين حتى إشعار آخر. وأمس الأحد، نفّذ ماهر الجازي، سائق شاحنة أردني كان يحمل بضاعة متجها بها إلى جسر الملك حسين بين الأردن والضفة الغربية وإسرائيل، عملية استهدفت موظفي أمن إسرائيليين.

وأدت العملية إلى مقتل 3 من عناصر الأمن الإسرائيليين بعد أن أصابهم إصابات مباشرة بالرأس، قبل أن يطلق الأمن الإسرائيلي النار عليه فيرديه شهيدا.

يذكر أن أردنيين أقاموا جنازة رمزية وسط العاصمة عمان لمنفذ عملية إطلاق النار في معبر الكرامة يوم أمس. من جهتها، قالت وزارة الداخلية الأردنية إنها تتابع وضع سائقَين أردنيين ما زالا يخضعان للتحقيق في إسرائيل على خلفية حادثة إطلاق النار على جسر الملك حسين أمس.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن 106 شاحنات عادت للأردن بعد أن أفرجت إسرائيل عن سائقيها بعد احتجازهم لفترة قصيرة إثر حادثة إطلاق النار.