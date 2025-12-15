شركة ناشئة أوكرانية تصنع درونز في ألمانيا ضمن توجه جديد للتصدير

أبرمت شركة دفاع أوكرانية ناشئة صفقة بقيمة 100 مليون يورو لإنتاج عشرات الآلاف من الطائرات بدون طيار (الدرونز) في ألمانيا، في أول شراكة من نوعها ضمن مبادرة أطلقتها كييف للمساعدة في تقوية إنتاج شركاتها الدفاعية.

وستتعاون الشركة الناشئة "فرونتلاين روبوتيكس"، التي تأسست في العام الذي تلا الحرب الروسية - الأوكرانية عام 2022، مع شركة "كوانتم سيستمز" لصناعة طائرات الاستطلاع بدون طيار، ومقرها ولاية بافاريا، لإنتاج درونز في مصنع جديد جنوب ألمانيا، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

ومن المقرر الإعلان عن هذه الشراكة اليوم الاثنين، وتهدف إلى الجمع بين الملكية الفكرية التي تمتلكها "فرونتلاين" وخبرتها في مناطق القتال، وبين قدرات "كوانتم سيستمز" في الإنتاج الآلي. وتأمل "فرونتلاين" أيضا في الاستفادة من علاقات "كوانتم" مع الحكومات الأوروبية.

ويمثل هذا المشروع أول اتفاق يُوقع في إطار مبادرة تُعرف باسم "ابنِ مع أوكرانيا". وقد أطلقها الرئيس فولوديمير زيلينسكي في يونيو الماضي، وتهدف إلى المساعدة في زيادة إنتاج شركات الدفاع الأوكرانية، التي يُحظر عليها تصدير الدرونز المنتجة محليا بسبب الحاجة إليها في المجهود الحربي للبلاد.

وتهدف "فرونتلاين" و"كوانتم سيستمز" إلى إنتاج نحو 10 آلاف درونز العام المقبل.

وقال أوليكساندر كاميشين، مستشار زيلينسكي لشئون الصناعات الاستراتيجية للصحيفة البريطانية إنه يأمل أن تكون هذه الشراكة أول مشروع من بين 10 مشاريع مماثلة في أنحاء أوروبا خلال العام المقبل.

وتسعى الشركتان إلى إنتاج نحو 10 آلاف درونز العام المقبل في مصنع جديد تبلغ كلفته 40 مليون يورو. وستُستخدم الدرونز التي ستُنتج في البداية حصريا من قبل أوكرانيا.

وسيُمول العقد من قبل الحكومة الألمانية، التي أصبحت هذا العام أكبر مورد للمساعدات العسكرية إلى كييف على مستوى العالم من حيث القيمة الاسمية، بعد أن قلصت الولايات المتحدة دعمها.

وخلال استضافة زيلينسكي في برلين يوم الاثنين، أعلنت ألمانيا عن خطة من 10 نقاط لتعميق التعاون الدفاعي مع كييف. وتشمل المبادرات إجراء مشاورات دفاعية رفيعة المستوى بانتظام بين وزارتي الدفاع، إضافة إلى تبادل بيانات ساحات القتال لتقييم أداء الأسلحة الألمانية.

ويُستخدم طراز "لينزا" من الدرونز، الذي ستنتجه "كوانتم" و"فرونتلاين"، من قبل القوات الأوكرانية في إيصال الإمدادات إلى الخطوط الأمامية، بدءا من المياه والسجائر للجنود، وصولا إلى قنابل صغيرة يمكن إسقاطها على أهداف روسية.

وتنتج "فرونتلاين" حاليا بضع مئات من الدرونز شهريا، لكنها تسعى إلى التصنيع على نطاق واسع بهدف استبدال الدرونز المصنعة في الصين، مثل "دي جي آي مافيك"، التي أصبحت أداة أساسية في ساحة المعركة لدى الجيش الأوكراني.

وتُعد الشراكة بين "فرونتلاين" و"كوانتم سيستمز" أول تعاون من نوعه ضمن مبادرة كييف لزيادة إنتاج شركاتها الدفاعية. وبعد إنتاج أول 10 آلاف الدرونز، سيكون للشركتين الحق في بيع أي فائض من الطائرات غير المطلوبة من قبل كييف إلى جيوش غربية أخرى.

وبدأت بعض الشركات الأوكرانية الأخرى استكشاف شراكات مماثلة خارج البلاد. إذ تسعى شركة "ميتس كابيتال"، وهي مستثمر في تكنولوجيا الدفاع، إلى إنشاء مشروع مشترك في الدنمارك مع ثلاث شركات دفاع أوكرانية: "تينكور" المتخصصة في الدرونز، و"إنفوزاهِست" العاملة في مجال استخبارات الإشارات، و"أن ويف" التي تصنع معدات للحرب الإلكترونية.