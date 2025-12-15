بابا الفاتيكان يدين العنف المعادي للسامية في حادث هجوم سيدني

أدان البابا ليو الرابع عشر اليوم الاثنين "العنف المعادي للسامية" وراء مجزرة سيدني خلال عيد "حانوكا" ، فيما أدى الصلاة من أجل الضحايا و"هدية السلام والإخاء" في موسم العطلات الحالي.

كما وجه البابا ليو رسالة قوية مناهضة للإجهاض خلال استقباله للمتبرعين بزينة عيد الميلاد في الفاتيكان، والتي قال إنها علامة على "الإيمان والأمل".

وقال البابا: "نصلي لمن يعانون من ويلات الحروب والعنف، وبشكل خاص اليوم أريد أن أنعي إلى الرب ضحايا الهجوم الإرهابي في سيدني ضد الجالية اليهودية".

وأضاف: "كفى هذه الأشكال من العنف المعادي للسامية.. يجب أن نزيل الكراهية من قلوبنا."

ولقي 15 شخصًا على الأقل حتفهم في هجوم على شاطئ بوندي في سيدني، حيث تجمع المئات في فعالية "حانوكا بجانب البحر" للاحتفال ببداية المهرجان اليهودي. ووصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز المجزرة بأنها عمل إرهابي معاد للسامية.

وكرر البابا ليو ما قاله في صلاته في برقية تعزية رسمية أرسلها إلى رئيس أساقفة سيدني، المطران أنتوني فيشر.

وفي كلمته بالفاتيكان، قال البابا ليو إن أشجار التنوب الصنوبرية دائمة الخضرة التي تبرعت بها مناطق إيطالية مختلفة "هي علامة على الحياة وتذكرنا بالأمل الذي لا يخبو حتى في برد الشتاء."

