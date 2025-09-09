مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يحتفي بمئوية ميلاد بيتر بروك

يحتفى مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما فى نسخته الثامنة التى تقام فى الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، بمئوية المخرج والكاتب العالمي بيتر بروك الذى ولد فى 21 مارس 1925، وتوفي فى 2 يوليو 2022.

من جهته، أكد الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان، أن مصر تحتفي بمئوية ميلاد المخرج بيتر بروك من خلال مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما وهو حدث هام، وأن إدارة المهرجان تعد مجموعة من الأنشطة التى ستقام خلال فعاليات المهرجان للاحتفاء بعبقري المسرح بيتر بروك، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الاحتفاء خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن بيتر بروك هو أيقونة المسرح ومتعدد المواهب والتوجهات، وهو مخرج مسرحي وسينمائي وكاتب سيناريو، من المملكة المتحدة، ولد في لندن وتوفي في باريس، وهو عضوٌ في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، حصل على العديد من الجوائز منها: "جائزة إبسن الدولية ‏عام 2008، جائزة دان ديفيد عام 2005، جائزة توني لأفضل إخراج مسرحي ‏عام 1971، جائزة بريميم إمبريال، قائد الفنون والآداب، وسام جوقة الشرف من رتبة قائد.