الأمم المتحدة: تكرار الفيضانات يُعمق احتياجات آلاف الأسر في السودان

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" إن تكرار حدوث الفيضانات يُعمق الاحتياجات الإنسانية في السودان وإن آلاف الأسر تحتاج إلى الدعم والمأوى بشكل عاجل، ذاكرا أن جهود الأمم المتحدة وشركائها تتواصل لإغاثة المتضررين من الانزلاقات الأرضية في قرية دارسين بجنوب دارفور، إذ تمكنوا حتى الآن من مساعدة 1000 شخص على الأقل من المتضررين.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكر "ستيفان دوجاريك" أن بعثة تقييم واستجابة مشتركة تضم نحو 10 وكالات أممية ومنظمات غير حكومية محلية ودولية، وصلت الغذاء والإمدادات الحيوية الأخرى مثل خدمات الرعاية الصحية والحماية، وسيبحث العاملون الأمميون في المجال الإنساني وشركاؤهم النتائج التي توصلت إليها البعثة والاحتياجات في المنطقة وكيفية تعزيز الاستجابة.

بدورها، أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن الفيضانات في قرية ود الشاعر جنوب شرق ولاية القضارف، شردت نحو 2500 شخص ودمرت حوالي 500 منزل خلال اليومين الماضيين.

وذكرت المنظمة، أن مئات الأشخاص شُردوا بسبب الفيضانات الأسبوع الماضي في أجزاء من ولاية البحر الأحمر في شرق السودان، وفي جنوب دارفور في الغرب.

ودعا المتحدث الأممي إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وضمان الوصول الإنساني بدون عوائق واتخاذ خطوات لحماية المدنيين وزيادة الدعم الدولي لتلبية الاحتياجات الهائلة بأنحاء السودان.