منظمة الهجرة أول وكالة أممية تعود إلى العاصمة السودانية التي أنهكتها الحرب

أصبحت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الاثنين، أول وكالة أممية تعود لممارسة عملها بالعاصمة السودانية، الخرطوم.

وأشار بيان نشرته المنظمة على منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم الاثنين، إلى أنها أصبحت الآن أول وكالة أممية "تعود لممارسة عملها بالمدينة منذ أبريل 2023."

وأكدت في المنشور "دعمها الدائم للسودان!"

ومنذ أبريل 2023، غرق السودان في حرب بين ميليشيا قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وقد اتُهم الجانبان بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

يشار إلى أنه بسبب احتدام القتال، انسحبت جميع الوكالات الأممية من الخرطوم في 2023.

ولا تزال أجزاء كبيرة من المدينة في حالة دمار ومليئة بالمتفجرات التي لم تنفجر.

وقدرت دراسة أجرتها دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في أبريل 2025 أن حوالي 10٪ من المتفجرات التي أسقطت خلال استعادة الاستيلاء على العاصمة لم تنفجر.

وفي الوقت ذاته، تطور الصراع ، حسبما أفادت الأمم المتحدة إلى أكبر أزمة جوع في العالم، حيث يعاني حوالي 25 مليون شخص، أو نصف السكان، من جوع حاد.