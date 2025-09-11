حماس تدعو إلى مزيد من المواقف والإجراءات العملية الرادعة للغطرسة الإسرائيلية

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية فوزي برهوم، إن نتنياهو وحكومته المتطرفة يتحملون وحدهم المسئولية الكاملة عن إفشال وتعطيل جميع محطات التفاوض السابقة.

وأضاف في كلمة له، مساء الخميس، أن الإدارة الأمريكية شريكٌ كاملٌ في هذه الجريمة، لتحمّلها المسئولية السياسية والأخلاقية، عبر توفير الغطاء والدعم المتواصل لعدوان الاحتلال وجرائمه المستمرة ضدّ شعب فلسطين.

وجدد التأكيد أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة والجرائم الصهيونية الأخرى، لن تفلح في تغيير مواقف الحركة الراسخة، ومطالبها الواضحة بوقف العدوان، وانسحاب جيش الاحتلال بشكل كامل من القطاع، وإتمام تبادل أسرى حقيقي، وإغاثة الشعب الفلسطيني وإعادة الإعمار.

ودعا إلى مزيد من المواقف والإجراءات العملية الرَّادعة للغطرسة الصهيونية، التي تُهدد أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية.

وأضاف: «نُؤكِّدُ أنَّنا سنبقى على العهد أوفياء لقضيتِنا الوطنية ودماء وتضحيات شعبنا وشهدائنا وأسرانا وجرحانا، وسنواصل طريق المقاومة بكل ثباتٍ وإصرارٍ حتى وقف العدوان وتحريرِ الأرض والمقدسات».