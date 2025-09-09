محافظ الشرقية يفتتح المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح احتفالا بالعيد القومي

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح، والمُقامة على مساحة 4060 مترًا مربعًا، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ144.

وذكر بيان صادر عن محافظة الشرقية أن المدرسة تتكون من دور أرضي و3 طوابق، وتضم 14 فصلًا دراسيًا، بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون و584 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في نموذج التعليم الياباني، الذي يركز على تنمية المهارات الشاملة للطلاب وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية حديثة.

وخلال جولته، تفقد المحافظ الفصول المدرسية وقاعات الأنشطة المتنوعة، والتي تضم مجالات: الصناعي، التربية الفنية، الاقتصاد المنزلي، التربية الزراعية، التربية الموسيقية، بالإضافة إلى غرف الإدارة، والمعلمين، والشبكات، والحاسب الآلي، والمسرح، والمكتبة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بمستوى التجهيزات داخل المدرسة، مشيرًا إلى أن نموذج التعليم الياباني يمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الأساسي، ويعتمد على دمج الأنشطة التربوية بالتعليم الأكاديمي وتفعيل أساليب التعلم النشط، بما يُسهم في تخريج أجيال قادرة على التفكير والإبداع والمشاركة الفعالة في بناء الوطن.

وأكد الأشموني أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء المدارس الحديثة وتطبيق النماذج التعليمية المتقدمة، ما ينعكس على تحسين جودة التعليم وتخفيف الكثافات داخل الفصول.

وخلال الفعاليات، ألقى تسوكاموتو، نائب السفير الياباني بمصر، كلمة أكد خلالها على سعادته بالمشاركة في افتتاح المدرسة، مشيدًا بنجاح تجربة المدارس المصرية اليابانية في مصر، التي أصبحت نموذجًا يحتذى به في تطوير التعليم، في ظل الإقبال الكبير من أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بها.

وأوضح نائب السفير أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح 14 مدرسة مصرية يابانية جديدة، ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 69 مدرسة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تطبيق نظام "التوكاتسو" الياباني في عدد كبير من المدارس الحكومية، بما يستفيد منه نحو 750 ألف طالب وطالبة.

كما أشار إلى استمرار التعاون بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ووزارة التربية والتعليم في تنفيذ البرامج التدريبية لمعلمي المدارس اليابانية، معلنًا عن تكليف خبير التعليم الياباني "سوزوكي" للإشراف على مدرسة منيا القمح، بما يضمن نقل الخبرات اليابانية إلى المدرسة وتعزيز جودة العملية التعليمية.

شارك في الافتتاح: د. أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، م. لبنى عبد العزيز، نائب المحافظ، تسوكاموتو، نائب السفير الياباني، واللواء عبد الغفار الديب، سكرتير عام المحافظة، وم. أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، وأشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، وعبد الرحمن عبد اللطيف، وكيل مديرية التربية والتعليم، وعدد من نواب البرلمان.