دراسة أمريكية: الإفراط في تناول الكحوليات والمشروبات المحلاة يؤدي إلى تساقط الشعر

توصل فريق من الباحثين في الولايات المتحدة إلى أن الإفراط في تناول الكحوليات والمشروبات المحلاة يرتبط بتساقط الشعر، في حين أن تناول كميات صحية من الحديد وفيتامين دال يرتبط بنمو الشعر بشكل صحي.

وتقول الباحثة جوليا زومبانو خبيرة التغذية في مركز كليفلاند كلينيك الطبي في الولايات المتحدة إن هذه النتائج لا تبعث على الدهشة، نظرا لأن "المغذيات تلعب دورا رئيسيا في نمو أو تساقط الشعر".

وأضافت في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث" المتخصص في الأبحاث الطبية أن "هذه الدراسة تساعد في رسم صورة أوضح للمغذيات المهمة من أجل نمو صحي للشعر".

وفي إطار الدراسة، فحص الباحثون 17 دراسة علمية من مختلف أنحاء العالم شملت 61 الف و332 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 7 و77 عاما، وكان 97% من المشاركين في الدراسة من النساء.

ويرى الباحثون أن دور الكحوليات والمشروبات المحلاة في تساقط الشعر يمكن تفسيره نظريا بسبب بسيط، وهو أن هذه المواد تتعارض مع قدرة الجسم على امتصاص المغذيات اللازمة للحفاظ على صحة الشعر.

وذكرت الباحثة زومبانو أن "السبب الأرجح للصلة بين تساقط الشعر وتناول المشروبات المحلاة والكحوليات هو الدور الذي تلعبه هذه المواد بالنسبة للميكروبيوم المعوي، ويقصد بذلك الميكروبات والفطريات التي تعيش بشكل طبيعي داخل الجهاز الهضمي للانسان، وكذلك على امتصاص المغذيات، بمعنى أن من يستهلكون تلك المشروبات ربما يستهلكون كميات أقل من الغذاء".

ومن ناحية أخرى، اكد زومبانو أهمية فيتامين دال والحديد بالنسبة لنمو الشعر، وقالت إن فيتامين دال "ضروري لتكوين الخلايا التي تتحول إلى بصيلات الشعر"، في حين أن الحديد يساعد في توصيل الأكسجين إلى هذه البصيلات.