قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، إن الفلاح المصري هو أساس الزراعة والقوت في مصر، ويمثل العمود الفقري للشعب المصري.

وأضاف أبو صدام، خلال احتفالية حزب الوفد بعيد الفلاح المصري، أن على الفلاح أن يفخر بأرضه وعمله، باعتباره أحد أهم مصادر توفير الغذاء، موضحًا أن بداية الاحتفال بعيد الفلاح كانت في عام 1881.

ووجه نقيب الفلاحين، رسالة إلى فلاحي مصر: «عيشوا أعزاء بلا خوف، فأنتم من تطعمون الناس، ولا أحد يطعمنا»، مؤكدًا أن فلاحي مصر يمثلون عمود الأمن الغذائي والقوة الكبيرة للجبهة الداخلية.

وطالب أبو صدام، بخفض أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والزراعة العضوية، بجانب إنشاء صندوق للتكافل الزراعي، وإقرار نظام للزراعة التقاعدية.

كما طالب بتمثيل الفلاحين في مجلسي النواب والشيوخ، وإتاحة مشاركتهم في المؤتمرات المحلية والدولية، إلى جانب العمل على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها السولار والأسمدة، مؤكدًا أن الفلاح يعاني خلال الفترة الحالية من ارتفاع تكلفة مستلزمات الزراعة.

وتابع: «نحن نكرم الفلاح ليس بالكلام»، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات ومشروعات في القطاع الزراعي لم يكن ليرى النور لولا المشروعات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وقال أبو صدام: «لولا الرئيس السيسي لم نر إنجازات مثل تبطين الترع أو مشروع مستقبل مصر»، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات قومية وعملاقة في قطاع الزراعة.

وأوضح أن إجمالي المساحة الزراعية في مصر يبلغ حاليًا نحو 10 ملايين و500 ألف فدان، بينما تصل المساحة المحصولية إلى 17 ألف فدان، مشيرًا إلى أن كميات القمح التي تم توريدها خلال العام الجاري بلغت 5 ملايين طن، فيما بلغت صادرات مصر من الفواكه 10 ملايين طن.

واختتم نقيب الفلاحين تصريحاته بالتأكيد على أن «الفلاح هو أصل الحضارة، وتاج على رؤوس الجميع».