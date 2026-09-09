صاروخ أريان 6 الأوروبي يستعد لتنفيذ 10 عمليات إطلاق فضائي في 2027

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يبدو أن صاروخ "أريان 6" الأوروبي الثقيل بدأ يحقق نجاحا ماليا، حيث حصل على المزيد من عقود الإطلاق عقب انطلاقة تجارية تأخرت عن الموعد المقرر.

وأعلنت شركة "أريان سبيس"، خلال قمة باريس للفضاء، اليوم الأربعاء، توقيع عقود لتنفيذ 10 عمليات إطلاق مستقبلية باستخدام النسخة الأوروبية الأقوى "أريان 64".

وحجزت شركة "أمازون" الأمريكية 6 من عمليات الإطلاق العشر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أريان سبيس"، ديفيد كافايوليه، إن هذا هو أكبر عدد من الطلبيات لهذا الصاروخ حتى الآن.

وأجرى الصاروخ أول رحلة تجارية له في عام 2025، فيما شهد العام الحالي أربع عمليات إطلاق حتى الآن.

ومن المقرر تنفيذ ما بين 9 و10 رحلات في عام 2027.

وتتسابق حاليا شركات وحكومات من مختلف أنحاء العالم للتعاقد مع شركات تصنيع الصواريخ، لحجز عمليات إطلاق آلاف الأقمار الاصطناعية المدنية والعسكرية إلى الفضاء.