 صاروخ أريان 6 الأوروبي يستعد لتنفيذ 10 عمليات إطلاق فضائي في 2027 - بوابة الشروق
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 10:50 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد في بعض الجهات الحكومية؟

النتـائـج تصويت

صاروخ أريان 6 الأوروبي يستعد لتنفيذ 10 عمليات إطلاق فضائي في 2027

باريس (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 - 10:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 - 10:13 م

يبدو أن صاروخ "أريان 6" الأوروبي الثقيل بدأ يحقق نجاحا ماليا، حيث حصل على المزيد من عقود الإطلاق عقب انطلاقة تجارية تأخرت عن الموعد المقرر.

وأعلنت شركة "أريان سبيس"، خلال قمة باريس للفضاء، اليوم الأربعاء، توقيع عقود لتنفيذ 10 عمليات إطلاق مستقبلية باستخدام النسخة الأوروبية الأقوى "أريان 64".

وحجزت شركة "أمازون" الأمريكية 6 من عمليات الإطلاق العشر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أريان سبيس"، ديفيد كافايوليه، إن هذا هو أكبر عدد من الطلبيات لهذا الصاروخ حتى الآن.

وأجرى الصاروخ أول رحلة تجارية له في عام 2025، فيما شهد العام الحالي أربع عمليات إطلاق حتى الآن.

ومن المقرر تنفيذ ما بين 9 و10 رحلات في عام 2027.

وتتسابق حاليا شركات وحكومات من مختلف أنحاء العالم للتعاقد مع شركات تصنيع الصواريخ، لحجز عمليات إطلاق آلاف الأقمار الاصطناعية المدنية والعسكرية إلى الفضاء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك