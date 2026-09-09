نائب محافظ الفيوم يتفقد مشروعات حياة كريمة بجردو ويبحث 67 طلبا وشكوى لأهالي دسيا

تفقد الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية جردو التابعة لمركز إطسا، لمتابعة موقف المشروعات التي تم الانتهاء منها وتشغيلها، ونسب تنفيذ المشروعات الجاري استكمالها، تمهيدًا لتسليمها ودخولها الخدمة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم.

كما عقد نائب المحافظ، لقاءً لخدمة المواطنين بقرية دسيا التابعة لمركز الفيوم، استمع خلاله إلى 35 طلبًا وشكوى مباشرة، بالإضافة إلى 32 طلبًا ورقيًا، ووجه الجهات التنفيذية بسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ورافق نائب المحافظ، خلال جولة جردو جمال العوامي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، والمهندس محمود سعيد، ممثل مكتب دار الهندسة، وإسلام عبد التواب، منسق مشروعات «حياة كريمة» بديوان عام المحافظة، وهاني الحسيني، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة ،وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد التوني، المجمع الخدمي بقرية جردو، المقام على مساحة 750 مترًا مربعًا، والذي بلغت نسبة تنفيذه 100%، وتم تسليمه وتشغيله، ويضم مركزًا تكنولوجيًا، ووحدة محلية، ومكتب بريد، ومكتب تموين، ومكتب شهر عقاري، ووحدة تضامن اجتماعي.

واستمع نائب المحافظ، إلى شرح حول آليات تقديم الخدمات داخل المجمع، وخطوات استقبال طلبات المواطنين وفحصها وتوجيهها إلى الإدارات المختصة، موجهًا بحصر الخدمات المقدمة داخل المجمعات الخدمية والمراكز التكنولوجية، وإعداد بيان واضح بإجراءات ومستندات الحصول على كل خدمة ونشره عبر الصفحات الرسمية للمحافظة والوحدات المحلية، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

كما وجه بتعميم نموذج موحد لتوزيع شبابيك تقديم الخدمات بالمجمعات الخدمية بمركزي إطسا ويوسف الصديق، مع تعيين مسئول أمن لمتابعة غرف التحكم والمراقبة داخل المجمعات الخدمية والحفاظ على جاهزيتها.

وتفقد نائب المحافظ، المجمع الزراعي بجردو، المقام على مساحة 600 متر مربع، والذي بلغت نسبة التنفيذ به 98%، ويضم جمعية زراعية ومركزًا للإرشاد الزراعي ووحدة للطب البيطري ومركزًا لتجميع الألبان.

واطلع خلال الجولة على الموقف التنفيذي لأعمال تركيب معدات مركز تجميع الألبان، ووجه بالتنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى لسرعة الانتهاء من الملاحظات المتعلقة بأعمال التركيب، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التسليم والتشغيل من خلال مقاول وزارة الزراعة، ممثلًا في شركة الإنتاج الحربي.

كما تفقد التوني، المركز الطبي بقرية جردو، المقام على مساحة 1650 مترًا مربعًا، والذي بلغت نسبة التنفيذ به 99%، ويخضع لأعمال تطوير شامل وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يجري استكمال الأعمال تمهيدًا لتسليمه وتشغيله.

وشملت الجولة، كذلك تفقد مركز شباب جردو، المقام على مساحة 1500 متر مربع، والذي بلغت نسبة التنفيذ به 100% عقب إحلاله وتجديده وإنشاء ملعب خماسي، وتم تسليمه وتشغيله.

ووجه نائب المحافظ، مديرية الشباب والرياضة بسرعة تلافي الملاحظات الخاصة بالكتابة على جدران مركز الشباب، والاهتمام بمستوى النظافة، كما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بتكثيف أعمال النظافة بالمجمعات والمنشآت التي تم الانتهاء منها وتقدم خدمات مباشرة للمواطنين.

كما وجه منسق مشروعات «حياة كريمة» باستمرار تدريب العاملين بالمنشآت التابعة للمبادرة على استخدام مهمات الحماية المدنية، والتعامل معها في حالات الطوارئ، بما يضمن جاهزية المنشآت وسلامة العاملين والمترددين عليها.

لقاء المواطنين بدسيا

وعقب جولة مشروعات «حياة كريمة»، عقد نائب محافظ الفيوم لقاءً لخدمة المواطنين بقرية دسيا، بحضور خالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والدكتورة رحاب أبو غرب، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وسيد صلاح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع التوني، إلى مطالب وشكاوى الأهالي، التي شملت طلبات لتوفير فرص عمل، وتمويل وتوسعة مشروعات صغيرة، وإجراء عملية مياه بيضاء لإحدى السيدات المسنات، ومراجعة أسباب وقف بعض البطاقات التموينية، وبحث استحقاق عدد من الحالات لمعاش «تكافل وكرامة»، فضلًا عن توفير مساعدة لإحدى السيدات المعيلات.

كما تضمنت المطالب إجراء الكشف الطبي وتوفير العلاج اللازم لأحد أبناء الأسر من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كرسي متحرك لإحدى الحالات المرضية، حيث وجه نائب المحافظ الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص الحالات والعمل على تلبية المطالب المستحقة.

وفي الشأن الخدمي، طالب الأهالي بتمهيد طريق عزبة محروس بالكامل، ومراجعة أعمال إنارة الشوارع، إلى جانب شكوى من نقص الأطباء بالوحدة الصحية.

ووجه نائب المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم ورئيس وحدة المتابعة الميدانية بسرعة فحص حالة الطريق ومراجعة أعمال الإنارة، كما وجه مسؤولي مديرية الصحة بمراجعة سجلات الحضور والانصراف بالوحدة الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين.

كما وجه مديرية الطب البيطري بتنفيذ حملات تحصين داخل القرية، ضمن جهود الحفاظ على الثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض، مؤكدًا ضرورة متابعة ما جرى توجيهه خلال اللقاء والتأكد من اتخاذ الإجراءات التنفيذية بشأن شكاوى المواطنين.