 نائب محافظ شمال سيناء يوجه باستكمال احتياجات مبنى إدارة العريش التعليمية الجديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب محافظ شمال سيناء يوجه باستكمال احتياجات مبنى إدارة العريش التعليمية الجديد

مصطفى سنجر
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 - 6:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 - 6:06 م

أجرى اللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمبنى إدارة العريش التعليمية الجديد.

ورافق نائب المحافظ، خلال الجولة حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، حيث هدفت الزيارة إلى متابعة سير العمل والتجهيزات النهائية للمبنى، والاطلاع على نسب الإنجاز على أرض الواقع.

وتضمنت الجولة تفقد مختلف الأقسام والمرافق داخل المبنى الجديد، وذلك للوقوف على كل الاحتياجات والمتطلبات التي لم تكتمل بعد، والتوجيه بسرعة استكمال النواقص وتذليل أية عقبات لضمان جاهزية المبنى للتشغيل بالكامل.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بالبنية التحتية لقطاع التعليم، وتوفير بيئة عمل إدارية متميزة تسهم في تقديم أفضل الخدمات وتنعكس إيجابًا على المنظومة التعليمية بالمحافظة.

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