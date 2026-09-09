نائب محافظ شمال سيناء يوجه باستكمال احتياجات مبنى إدارة العريش التعليمية الجديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى اللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمبنى إدارة العريش التعليمية الجديد.

ورافق نائب المحافظ، خلال الجولة حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، حيث هدفت الزيارة إلى متابعة سير العمل والتجهيزات النهائية للمبنى، والاطلاع على نسب الإنجاز على أرض الواقع.

وتضمنت الجولة تفقد مختلف الأقسام والمرافق داخل المبنى الجديد، وذلك للوقوف على كل الاحتياجات والمتطلبات التي لم تكتمل بعد، والتوجيه بسرعة استكمال النواقص وتذليل أية عقبات لضمان جاهزية المبنى للتشغيل بالكامل.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بالبنية التحتية لقطاع التعليم، وتوفير بيئة عمل إدارية متميزة تسهم في تقديم أفضل الخدمات وتنعكس إيجابًا على المنظومة التعليمية بالمحافظة.