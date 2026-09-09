المستشار الألماني يؤجل اتصالا هاتفيا مع ترامب

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس، الأربعاء، إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أرجأ الاتصال الهاتفي الذي كان مقررًا إجراؤه اليوم، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، حيث أفاد أنه "كان من المقرر أن يجري المستشار اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس ترامب اليوم ضمن جدول أعماله. وقد أرجأ الجانب الألماني هذا الاتصال اليوم. ولم يُحدد موعدا جديدا بعد".

وأوضح كورنيليوس، أن الاتصال الهاتفي تقرر في إطار الذكرى الـ25 لهجمات 11 سبتمبر.

ورغم إصرار الصحفيين بخصوص سبب التأجيل، رفض المتحدث الكشف عن السبب.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن منشورًا لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب فوز حزب "البديل من أجل ألمانيا" في انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت، كان سببًا في قرار ميرتس تأجيل الاتصال.

ووصف ترامب فوز حزب "البديل من أجل ألمانيا" في انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت بأنه "نجاح كبير جدًا".

وأشاد ترامب في منشور على حسابه في منصته "تروث سوشيال" بأداء الحزب في الانتخابات التي جرت في ولاية ساكسونيا-أنهالت في 6 سبتمبر، مشيرًا إلى أن الحزب في صعود، وأن ألمانيا "لن تتحمل المزيد" من سياسات الهجرة التي تنتهجها، بحسب تعبيره.