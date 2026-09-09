محافظ البحيرة تكرم لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية بعد تصعيد 18 مشروعا للمرحلة التالية

كرّمت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة تقييم المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك عقب ختام أعمال اللجنة بالمحافظة، والتي أسفرت عن تصعيد 18 مشروعًا إلى المرحلة التالية من المبادرة في دورتها الرابعة.

وأكدت محافظ البحيرة، في بيان اليوم الأربعاء، خلال التكريم الذي جرى بمكتبها بديوان عام المحافظة، بجانب أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في إطار دعم أصحاب الأفكار والمشروعات المبتكرة، خاصة المشروعات التي تقدم حلولًا عملية للتحديات البيئية والمناخية، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وكرّمت المحافظ المهندس عبد العظيم حرب والمهندسة دعاء هيكل، ممثلي وزارة التخطيط وعضوي لجنة التقييم، تقديرًا لجهودهما ودورهما في فحص وتقييم المشروعات المتقدمة، وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة للمبادرة.

وأسفرت أعمال اللجنة، عقب الانتهاء من فحص وتقييم المشروعات المشاركة، عن تصعيد 18 مشروعًا من محافظة البحيرة إلى المرحلة التالية، بما يعكس تنوع الأفكار المطروحة وتميزها، وما تمتلكه المحافظة من طاقات واعدة في مجالات الاستدامة والتحول الأخضر والحلول الذكية.

وعقب التكريم، عقد الدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، اجتماعًا بمكتبة مصر العامة بدمنهور مع أعضاء اللجنة، لمتابعة واستكمال مناقشة أعمال اللجنة ونتائج التقييم، والتأكيد على أهمية مواصلة دعم المشروعات التي تم تصعيدها وتعزيز فرص نجاحها خلال المراحل المقبلة.

وشهدت أعمال التقييم تعاونًا وتنسيقًا بين مختلف الجهات التنفيذية والأكاديمية والتخصصية، وفق مجموعة من المعايير التي تضمنت الأثر البيئي، والابتكار، واستخدام التكنولوجيا، والجدوى الاقتصادية، والأثر الاجتماعي، وقابلية التوسع والتطبيق.