سيناتور أمريكي يكشف عن مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا

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قال سيناتور أمريكي بارز اليوم الأربعاء، إنه يجري الانتهاء من مشروع قانون يستهدف فرض عقوبات على تركيا بسبب شنها عملية عسكرية في شمال شرق سوريا.

وأضاف السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين أن أعضاء مجلس الشيوخ من المنتمين للمعسكرين الديمقراطي والجمهوري لن يساندوا التخلي عن المجموعة الإقليمية، التي أخذت على عاتقها مسؤولية القضاء على داعش، موضحا بأنه يجري الآن وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لفرض عقوبات على أنقرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عبر موقع تويتر اليوم، عن قيام القوات المسلحة التركية بشن عملية عسكرية في شمال سوريا، بعد قرار الولايات المتحدة بالتخلي عن شركائها الأكراد.

وأطلق أردوغان على العملية اسم "نبع السلام" وقال إنها تستهدف داعش ووحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردا داخل البلاد.

وأضاف: "مهمتنا هي الحيلولة دون إقامة ممر إرهاب عبر حدودنا الجنوبية وكذلك جلب السلام إلى المنطقة".

يشار إلى أن هذا هو ثالث هجوم لتركيا خلال ثلاث سنوات يستهدف الميليشيا الكردية السورية بعد عملية درع الفرات في 2016 وعملية غصن الزيتون في 2018.

وقال أردوغان: "عملية نبع السلام" سوف تحيد التهديدات الإرهابية ضد تركيا، وتؤدي إلى إقامة منطقة آمنة وتسهل عودة اللاجئين السوريين لمنازلهم".

وتابع أردوغان "سوف نحافظ على سلامة الأراضي السورية ونحرر المناطق المحلية من الإرهابيين".