تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي مع النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

أجريت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا التي مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة أسفرت عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية بجانب فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتنيوم ستارز الزيمبابوي.

وترصد في السطور التالية تاريخ مواجهات الأهلي مع فريق النجم الساحلي في دوري الأبطال :

– سبق للأهلي أن التقى بفريق النجم الساحلي التونسي في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا في 6 مباريات سابقة كان الفوز حليف الأهلي في مواجهتين وانتهت مواجهتين بفوز النجم الساحلي فيما فرض التعادل نفسه على نتيجة مواجهتين.

– تعد المواجهة المقبلة بين الفريقين هي الأولى التي تجمعهما في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال حيث جاءت جميع مواجهات الفريقين السابقة بالبطولة في الأدوار الإقصائية .

– أكبر فوز في مواجهات الفريقين كان حليف الأهلي بعدما نجح في تحقيق الفوز بنتيجة 6-2 في إياب دور نصف نهائي نسخة 2017 من البطولة

– نجح نجوم الأهلي في الوصول لشباك النجم الساحلي التونسي في 11 مناسبة واستقبلت شباكه 7 أهداف ويعد وليد أزارو مهاجم الأهلي الحالي الهداف التاريخي لمباريات الفريقين بعدما نجح في تسجيل 3 أهداف .

كان محمد أبو تريكة نجم الأهلي المعتزل صاحب أول أهداف الأهلي في شباك النجم الساحلي فيما كان رامي ربيعة مدافع الأهلي الحالي صاحب أخر أهداف الأهلي في شباك النجم .

وجاءت مواجهات الفريقين كالتالي :

– المواجهة الأولى التي جمعت الفريقين تعود إلى نسخة عام 2005 وتحديدا في الدور النهائي وانتهت مباراة الذهاب في تونس بنتيجة التعادل السلبي وفي مباراة العودة كان الفوز حليف الأهلي بثلاثية دون رد ليتوج باللقب.

– المواجهة الثانية جمعت الفريقين في نهائي نسخة 2007 وانتهت نتيجة المباراة الأولى بنتيجة التعادل السلبي وخسر الأهلي مباراة العودة بنتيجة 3-1.

– المواجهة الثالثة في نصف نهائي نسخة 2017 وانتهت مباراة الذهاب بخسارة الأهلي بنتيجة 2-1 وفي الإياب حقق الأهلي الفوز بنتيجة 6-2.

يذكر أن الأهلي قد تأهل إلى مرحلة المجموعات إثر تغلبه على فريق كانو سبورت في دور الـ32 بنتيجة 6-0 في مجموع اللقاءين فيما تأهل النجم الساحلي إلى دور المجموعات بعد تخطيه عقبة فريق كوتوكو الغاني بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.