حبس ربة منزل استدرجت شابا لممارسة الجنس معه وسرقت سلاحه وسيارته

أمرت نيابة 6 أكتوبر بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بسرقة سيارة وسلاح ناري، من شاب، عقب استدراجه لممارسة الرذيلة معه.

وتلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغًا من الشاب يفيد باتهام ربة منزل بسرقة سيارته الملاكي، بالإضافة إلى سلاح ناري مرخص.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب تعرف على المتهمة، وأوهمته بموافقتها على ممارسة الرذيلة معه، ثم وضعت له أقراصا منومة، عقب وصولها لمسكنه، واستولت على سيارته التي كانت تحتوي على سلاح ناري مرخص، إلا أن السيارة تعطلت، مما دفعها لتركها، والاستيلاء على السلاح.

وتمكن رجال المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة من تحديد هوية المتهمة وضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأخطر اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة وحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيق.