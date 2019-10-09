محمد إيهاب يكشف تراجعه عن الاعتزال ومشاركته في أولمبياد طوكيو

أكد محمد إيهاب، البطل الأولمبي في رفع الأثقال، أن إيقاف اتحاد رفع الأثقال أقل عقوبة سيتم توقيعها.

أكد محمد إيهاب، البطل الأولمبي في رفع الأثقال، أن إيقاف اتحاد رفع الأثقال أقل عقوبة سيتم توقيعها.

أكد محمد إيهاب، البطل الأولمبي في رفع الأثقال، أن إيقاف اتحاد رفع الأثقال أقل عقوبة سيتم توقيعها.

وقال "إيهاب" في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "إيقاف اتحاد رفع الأثقال أقل عقوبة سيتم توقيعها بجانب الغرامات المالية".

وقال "إيهاب" في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "إيقاف اتحاد رفع الأثقال أقل عقوبة سيتم توقيعها بجانب الغرامات المالية".

وقال "إيهاب" في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "إيقاف اتحاد رفع الأثقال أقل عقوبة سيتم توقيعها بجانب الغرامات المالية".