 محمد إيهاب يكشف تراجعه عن الاعتزال ومشاركته في أولمبياد طوكيو - بوابة الشروق
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محمد إيهاب يكشف تراجعه عن الاعتزال ومشاركته في أولمبياد طوكيو

إبراهيم سعيد
نشر فى : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 1:12 ص | آخر تحديث : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 1:12 ص
أكد محمد إيهاب، البطل الأولمبي في رفع الأثقال، أن إيقاف اتحاد رفع الأثقال أقل عقوبة سيتم توقيعها.
 
وقال "إيهاب" في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "إيقاف اتحاد رفع الأثقال أقل عقوبة سيتم توقيعها بجانب الغرامات المالية".
 
وأشار: "اعتزلت لأن مصر لن تشارك في الأولمبياد، وفي حالة وجود مخرج من هذه الأزمة سأتراجع لأن لي حق بالمشاركة الأولمبية، بعدما بذلت مجهودًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة".
 
وأضاف: "لعبة رفع الأثقال انتهت بالنسبة لمصر بسبب مشاكل المنشطات ودخلنا في مأزق كبير ولن نخرج منه بسهولة".
 
وتابع: "هناك تحقيقات في ملف المنشطات والاتحاد الدولي بيتلكك لنا كي يظهر أمام اللجنة الأولمبية الدولية أنه شريف ولا يوجد تجاوزات وأنه يحافظ على كيان اللعبة".
 
وأكمل: "وزير الرياضة طلب عقد جلسة معي اليوم، وهناك اتجاه لمشاركتي في أوليمبياد طوكيو بشكل فردي تحت مظلة العلم الأوليمبي".

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