محمد إيهاب يكشف تراجعه عن الاعتزال ومشاركته في أولمبياد طوكيو

أكد محمد إيهاب، البطل الأولمبي في رفع الأثقال، أن إيقاف اتحاد رفع الأثقال أقل عقوبة سيتم توقيعها.
وقال "إيهاب" في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "إيقاف اتحاد رفع الأثقال أقل عقوبة سيتم توقيعها بجانب الغرامات المالية".
وأشار: "اعتزلت لأن مصر لن تشارك في الأولمبياد، وفي حالة وجود مخرج من هذه الأزمة سأتراجع لأن لي حق بالمشاركة الأولمبية، بعدما بذلت مجهودًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة".
وأضاف: "لعبة رفع الأثقال انتهت بالنسبة لمصر بسبب مشاكل المنشطات ودخلنا في مأزق كبير ولن نخرج منه بسهولة".
وتابع: "هناك تحقيقات في ملف المنشطات والاتحاد الدولي بيتلكك لنا كي يظهر أمام اللجنة الأولمبية الدولية أنه شريف ولا يوجد تجاوزات وأنه يحافظ على كيان اللعبة".
وأكمل: "وزير الرياضة طلب عقد جلسة معي اليوم، وهناك اتجاه لمشاركتي في أوليمبياد طوكيو بشكل فردي تحت مظلة العلم الأوليمبي".