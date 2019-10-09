الليرة التركية تتراجع وسط أنباء عن هجوم تركي على شمال سوريا

انخفضت الليرة التركية اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يدرس المستثمرون احتمال توغل أنقرة المزمع في شمال شرق سوريا.

ونقلت قناة " سكاي نيوز عربية " عن مساعد للرئيس رجب طيب أردوغان قوله : إن القوات التركية ستعبر الحدود "قريبا".

وأشارت إلى تداول الليرة عند 5.8415 للدولار بحلول الساعة 05:42 بتوقيت جرينتش، متراجعة من مستوى الإغلاق البالغ 5.8350 الثلاثاء، وبلغت الليرة أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر هذا الأسبوع.

وتحركت الليرة ارتفاعا وانخفاضا هذا الأسبوع بفعل تعليقات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعد يوم من تحذيره من أنه قد "يدمر" اقتصاد تركيا إن هي تجاوزت الحدود في عمليتها السورية - حسب القناة.