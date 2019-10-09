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أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في شمال سوريا

أردوغان
أردوغان
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 3:36 م | آخر تحديث : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 3:36 م

 

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر موقع "تويتر" اليوم الأربعاء، بدء القوات المسلحة التركية عملية عسكرية في شمال سوريا.

وكتب أردوغان: "القوات المسلحة التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، تطلق عملية نبع السلام العسكرية في شمالي سوريا لتطهير المنطقة من منظمتي بي كي كي/ واي بي جي وداعش الإرهابيتين".

وأضاف: "هدفنا القضاء على الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام والأمان في المنطقة".

وتابع: "وبعملية نبع السلام سنقضي على خطر الإرهاب الموجه نحو بلدنا، وسنعمل على تحقيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم من خلال المنطقة الآمنة التي سنشكلها، كما سنحافظ على وحدة الأراضي السورية، ونخلّص سكان المنطقة من براثن الإرهاب من خلال عملية نبع السلام".

 

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