 أمين التعاون الخليجي يرحب ببدء الاستشارات العامة لمفاوضات التجارة الحرّة مع بريطانيا - بوابة الشروق
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أمين التعاون الخليجي يرحب ببدء الاستشارات العامة لمفاوضات التجارة الحرّة مع بريطانيا

أ ش أ
نشر في: السبت 9 أكتوبر 2021 - 2:52 ص | آخر تحديث: السبت 9 أكتوبر 2021 - 2:52 ص

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بإعلان وزيرة التجارة الدولية في بريطانيا آن ماري تريفيليان، عن إطلاق الاستشارات العامة لمفاوضات التجارة الحرّة بين بريطانيا ومجلس التعاون، الذي جاء بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمين العام إلى العاصمة البريطانية لندن.

وأكد الحجرف، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الإعلان يمثل خطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين لخدمة المصالح المشتركة.

من جانبها، أكدت وزيرة التجارة الدولية في بريطانيا، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد شريكًا تجاريًا مهمًا، حيث بلغت صادرات المملكة المتحدة ما يقرب من 22 مليار جنيه إسترليني والتجارة الثنائية بقيمة تزيد على 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020، ومن شأن اتفاقيه التجارة الحرّة أن تنتقل بالعلاقة إلى المستوى التالي في صناعات المستقبل مثل التجارة الرقمية والخدمات والنمو الأخضر.


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