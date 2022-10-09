بلوزداد يخسر أمام دجوليبا في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

وضع فريق شباب بلوزداد الجزائري نفسه في موقف صعب، من أجل التأهل لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب خسارته 1 / 2 أمام مضيفه دجوليبا المالي، اليوم الأحد، في ذهاب دور الـ32 للمسابقة القارية.

وسجل هدف شباب بلوزداد المهاجم إسلام بلخير في الدقيقة العاشرة، فيما جاء هدفا الفريق المالي في الدقيقتين الثانية و74.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لكل من سفيان بوشار وشعيب كداد، ثنائي بلوزداد، ليحرم الفريق الجزائري منهما في لقاء الإياب، الذي سيقام بالجزائر الأسبوع المقبل.

وبات يتعين على شباب بلوزداد الفوز 1 / صفر على الأقل في لقاء العودة، من أجل الصعود لمرحلة المجموعات في دوري الأبطال، فيما يكفي الفريق المالي التعادل بأي نتيجة لمواصلة مغامرته في البطولة القارية.