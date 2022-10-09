 الأمن الفيدرالي الروسي يحدد هوية مدبري تفجير جسر القرم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمن الفيدرالي الروسي يحدد هوية مدبري تفجير جسر القرم


نشر في: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 9:53 م | آخر تحديث: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 9:53 م

أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، أن الأمن الفيدرالي الروسي حدد هوية مدبّري الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وأن الشاحنة التي استخدمت في التفجير انطلقت من بلغاريا، وذلك وفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".

وقال باستريكين: "تمكنا من تحديد الضالعين في التخطيط للهجوم الإرهابي على جسر القرم".

وأضاف باستريكين، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لقد حددنا وجهة الشاحنة التي استخدمت في التفجير، وتبيّن أنها انطلقت من بلغاريا، ووصلت إلى جورجيا، ومنها إلى أرمينيا، ثم إلى أوسيتيا الشمالية في روسيا، قبل أن تصل إلى إقليم كراسنودار المحاذي للقرم جنوب غربي روسيا".

وتابع: تم تحديد مسار الشاحنة بجهود جهاز الأمن الفيدرالي، وتمكنا من تحديد الضالعين في التخطيط للهجوم الإرهابي".

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