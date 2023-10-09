قال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن الأوضاع الميدانية في قطاع غزة صعبة للغاية، لافتا إلى تكثيف قوات الاحتلال غاراتها الجوية على محافظة غزة بشكل «مجنون» حسب وصفه.



وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» عبر شاشة «الحياة» مساء الإثنين، إلى استشهاد 70 مدنيا بإحدى المناطق جراء القصف، قائلا: «الاحتلال الآن يقصف مربع كامل مساحته 500 متر في 500 متر، استهداف كامل لكل المباني ومئات الصواريخ تسقط على رؤوس المواطنين وأحياء سكنية هدمت بشكل كامل».



ولفت إلى عجز قوات الدفاع المدني من الوصول إلى الضحايا والمصابين؛ نتيجة القصف العشوائي على المنطقة، قائلا: «لدينا عشرات الشهداء الآن تحت الأنقاض ومئات الجرحى الملقون في الشوارع، وطواقم الدفاع المدني محاصرة من جميع الاتجاهات بالصواريخ التي تسقط بمعدل كل دقيقة».



وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حرب «مجنونة» على القطاع من مختلف الاتجاهات، مشيرا إلى إطلاق البوارج الحربية المتمركزة في البحر القذائف والنيران على المناطق الغربية إلى جانب تعرض المناطق الحدودية لقذائف سلاح المدفعية، فضلا عن استهداف سلاح الجو الأحياء السكنية بالطائرات.



وناشد الشعوب العربية ومصر والمجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك لتقديم الدعم ومساندة طواقم الدفاع المدني في القطاع، قائلا: «ليس لدينا القدرة على التحرك لانتشال الشهداء أو الجرحى، مجازر إبادة جماعية تحدث الآن في قطاع غزة».



ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية وغارات جوية مكثفة على قطاع غزة أسفرت عن سقوط 560 شهيدا وإصابة 2900 منذ فجر السبت حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية وذلك ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة المقاومة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية الأحد.



وفي المقابل قالت هيئة البث الإسرائيلي، الإثنين، إن عدد القتلى الناجم عن هجمات حركة حماس الفلسطينية، منذ فجر السبت، ارتفع إلى 800 قتيل، فيما وصلة حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 73 بحسب الدفاع الإسرائيلية.



وأعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، الإثنين، أن بلاده صعدت إجراءاتها ضد القطاع إلى حصار كامل يشمل حظر دخول الغذاء والوقود.