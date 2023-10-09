سفير إسرائيل لدى واشنطن: عدد القتلى الإسرائيليين قد يكون أكثر من 800 بكثير

رجح السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل هرتسوج، أن يكون عدد القتلى الإسرائيليين جراء عملية «طوفان الأقصى» أكثر بكثير من 800.



وفي وقت سابق، أفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، بمقتل ما لا يقل عن 800 إسرائيلي، وتخطي عدد الجرحى 2400 جريح، جراء الهجمات التي شنتها فصائل فلسطينية منذ يوم السبت الماضي، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.



وبدأت الفصائل الفلسطينية هجوما واسعا مباغتا من غزة على بلدات وتجمعات سكنية في المنطقة المحيطة بالقطاع فجر السبت، فيما ردت إسرائيل بشن عملية عسكرية أسقطت أكثر من 500 قتيل في غزة والضفة الغربية بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.



من جانبها، دعت الولايات المتحدة، أمس الأحد، جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي الذين عقدوا اجتماعا طارئا، إلى إدانة «حازمة» لهجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل.



وصرح مساعد السفير الأمريكي لدى المنظمة الدولية روبرت وود، للصحافيين قبيل اجتماع مجلس الأمن المغلق: «نأمل بأن يدين جميع أعضاء مجلس الأمن بحزم ما حصل في إسرائيل».



وأضاف: «نأمل أن نسمع من الأعضاء الآخرين في المجلس إدانة شديدة لهذه الأفعال الإرهابية المشينة التي ارتكبت بحق الشعب الإسرائيلي وحكومته»، لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق في هذه المرحلة بأن يصدر المجلس بيانا.



وقالت مصادر دبلوماسية إن أعضاء المجلس يبحثون في إصدار بيان مشترك، لكن المشاورات صعبة.