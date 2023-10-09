مصدر: الانتهاء من تركيب بوابات التذاكر بمحطة قطارات صعيد مصر

تستكمل وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعمال التشطيبات واللمسات النهائية لمحطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة تمهيدا للافتتاح الرئاسي خلال الفترة القادمة، والتي تم إقامتها على مساحة 239 ألف متر بما يعادل 57 فدانا.

وقال مصدر بمحطة قطارات الصعيد لـ"الشروق"، إنه تم الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية الخاصة بالتذاكر على أرصفة الصعيد والمناشي، وجاري تركيب ماكينات استخراج التذاكر الإلكترونية (TVM) بالمحطة.

وأضاف المصدر أن الماكينات الجديدة ستعمل بشكل تكاملي مع شبابيك التذاكر التي يبلغ عددها 28 شباك، تقليل التكدس على الشبابيك، حيث يمكن استخراج التذاكر إلكترونيا من الماكينات باستخدام بطاقة الائتمان لحجز 4 تذاكر بحد أقصى للفرد بالقطارات المكيفة فقط، منوها إلى إمكانية رد التذكرة من مكتب التذاكر بالمحطة قبل مرور 48 ساعة من وقت قيام القطار.

وأكد المصدر تركيب شاشات ضخمة في أرجاء المحطة لعرض مواعيد الرحلات (رقم القطار - المحطة المتجه لها - وقت الوصول - الوقت الحالي)، لافتا إلى مراعاة أصحاب الهمم، حيث قامت الهيئة بتخصيص شبابيك تذاكر لهم، بالإضافة إلى عربات جولف وكراسي متحركة لكبار السن بمحطة بشتيل.

وأشار إلى تجربة أنظمة الإضاءة والتهوية بالمحطة، كما تم تشغيل الإضاءة الخاصة بالمسلات، حيث تم تصميم المحطة على الطراز الفرعوني، حيث يتميز مدخلها بأنه مشابه لمعبد معبد الكرنك، ويتوسطها هرما زجاجيا في منطقة البهو الرئيسي ‏للمحطة ‏على ارتفاع 40 مترا، وتوجد أسفل الهرم من الداخل 4 مسلات على الطراز المصري القديم.

وتابع أنه التأكد من جاهزية نظام التهوية حيث أن المحطة مكيفة بالهواء بالكامل، وبها خدمة Wi-Fi، وتم تركيب كاميرات المراقبة في مختلف أرجاء المحطة والأرصفة، معلنا عن تركيب أشعة للكشف عن حقائب المسافرين قبل الدخول للمحطة.

وأوضح أنه تم وضع مجسم داخل الساحة الرئيسية للمحطة، توضح تفاصيل المحطة، حيث تم إنشاء مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31.000 متر مربع، والذي يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضي ‏يحتوي على جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدورين (الأول - الثاني)، وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة.