 16 نائبا إسرائيليا يطالبون نتنياهو ببسط السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة بأكمله - بوابة الشروق
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16 نائبا إسرائيليا يطالبون نتنياهو ببسط السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة بأكمله

وكالات
نشر في: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 7:33 م | آخر تحديث: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 7:33 م

وقع 16 نائبا إسرائيليا من الائتلاف الحاكم على طلب موجه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين بضم قطاع غزة بأكمله تحت السيطرة الإسرائيلية.

ويطالب النواب أيضا بالقضاء على جميع مقاتلي حماس أو طردهم من القطاع وفتح معبر حدودي من القطاع إلى مصر.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري، أنه لا تزال هناك ستة مواقع للقتال النشط في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

يذكر أن عملية "طوفان الأقصى" دخلت يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، وقد أعلنت إسرائيل الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

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