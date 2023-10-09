أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن مستشفياتها استقبلت حتى الآن 704 شهداء، بينهم 140 طفلا و105 نساء، ونحو 3900 مصاب، وذلك جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ يوم السبت الماضي.

وطالبت فلسطين المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الحماية للسكان المدنيين.

وواصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شن المزيد من غاراتها الجوية على منازل المواطنين في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، فقد شنت مئات الغارات، مساء اليوم، على مؤسسات ومبان ومقار مختلفة في حي الرمال غرب مدينة غزة، وألحقت دمارا كبيرا بها، وسوتها بالأرض.

واستهدفت مئات الغارات المتتالية من الطيران الحربي استهدفت مؤسسات ومقار ومباني بينها مقر شركة الاتصالات الفلسطينية بحي الرمال غرب مدينة غزة، وسوتها بالأرض، كما ألحقت دمارا كبيرا بمنازل المواطنين المجاورة.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في سلسلة غارات عنيفة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي الرمال غرب المدينة، عقب ارتكاب الاحتلال مجزرتين في مخيم جباليا ومخيم الشاطئ راح ضحيتهما عشرات الشهداء والجرحى ودمار كبير في المنازل والممتلكات.