هبطت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 94.8% ليسجل 29.9 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023، مقابل 572.5 مليون دولار خلال شهر يوليو من العام السابق، وفقا للنشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية الصادره عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

كما انخفضت قيمة صادرات مصر من منتجات البترول بنسبة 70.7% لتبلغ 126.7 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023، مقابل 432.2 مليون دولار خلال شهر يوليو من العام السابـق.

وتراجعت قيمة واردات مصر من منتجات البترول بنسبة 16% لتبلغ 539 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023، مقابل 631.6 مليون دولار خلال شهر يوليو 2022.

- العجز في الميزان التجاري

ووفقا للإحصاء، تراجعت قيـمة العجز فـى الميزان التجارى بنسبة 23.2% لتسجل 2.93 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023، مقابل 3.82 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق.

وبحسب النشرة، انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 10.9% حيث بلغت 3.10 مليارات دولار خلال شهر يوليو 2023، مقابل 3.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها الأسمدة بنسبة 37%، ومنتجات البترول بنسبة 70.7%، والغاز الطبيعي والمسال بنسبة 94.8%، والأثاث بنسبة 46.7%.

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يوليو 2023، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها بترول خام بنسبة 6.1%، وملابس جاهزه بنسبة 4.8%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 4.8%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 36.4%.

ووفق للنشرة، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 17.3% حيث بلغت 6.03 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023، مقابل 7.29 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلـك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع، وأهمها منتجات البترول بنسبة 16%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 13.5%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.6%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 29%.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2023، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق، وأهمها أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 22.1%، وقمح بنسبة 154.2%، سيارات ركوب بنسبة 137.3%، والغاز الطبيعي بنسبة 52.6%.