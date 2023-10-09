طبيب المنتخب: تقرير إصابة إمام عاشور يؤكد صعوبة مشاركته في وديتي زامبيا والجزائر

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أوضح محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، تفاصيل التنسيق مع الأهلي بشأن إصابة إمام عاشور في مباراة الإسماعيلي وتخلفه عن السفر مع الفراعنة للإمارات لخوض وديتي زامبيا والجزائر.

قال أبو العلا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس":" طبيب الأهلي تواصل معي عقب مباراة الإسماعيلي وأخبرني بتفاصيل إصابة إمام عاشور".

أضاف أبو العلا:" أخبرنا التقرير الطبي القادم من الأهلي بشأن إصابة إمام عاشور بصعوبة مشاركته مع منتخب مصر في المعسكر الحالي".

أتم:" مدة معسكر المنتخب ليست طويلة، فقط 8 أيام ولذلك لن يتماثل إمام عاشور للشفاء خلال هذه الفترة ليستمر مع المنتخب".

وكان إمام عاشور قد تعرض للإصابة في مباراة الأهلي والإسماعيلي بكدمة قوية في الساق، غادر على أثرها اللقاء وتم نقله لمستشفى قريب من ملعب المباراة، وأعلن المنتخب استبعاد إمام من قائمته ليضم بدلا منه أحمد نبيل "كوكا".