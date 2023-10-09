موسكو: القوات الروسية تحبط 5 هجمات أوكرانية على اتجاه كرانسي ليمان

قال المتحدث باسم المجموعة القتالية المركزية الروسية، ألكسندر سافتشوك، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية أحبطت وصدت 5 هجمات أوكرانية على محور كرانسي ليمان، مع خسارة العدو ما يصل إلى 50 فردا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، عن سافتشوك قوله إنه "على اتجاه كرانسي ليمان بالقرب من تورسكوي وغابة سربريانسكوي، تم إحباط وصد تحرك المجموعة القتالية المركزية، وضربات هجومية وطيران مسلح، إضافة إلى نيران المدفعية، وهجمات مجموعات هجومية للواءين ميكانيكيين أوكرانيين ولواء القوات الخاصة أزوف الثاني عشر، وخسرت القوات الأوكرانية 50 جنديا".

وأضاف أنه "خلال حرب البطاريات المضادة، تم الكشف عما يصل إلى 30 من طواقم مدفعية العدو وسحقهم. ونفذت مجموعة الطيران التكتيكي ضربات على أربع مراكز قيادة أوكرانية ومراكز مراقبة بالقرب من بلدة سربريانكا".