مصرع سائق توك توك وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالصف

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لقى سائق توك توك مصرعه، وأصيب 2 آخرين، في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وتوك توك بمنطقة الصف بالجيزة.

البداية جاءت ببلاغ تلقته غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بمصرع شخص وإصابة آخرين في في حادث تصادم بمنطقة الصف.

وبانتقال القوات الامنية وإجراء التحريات تبين أنه أثناء سير توك توك يقوده المتوفي تصادم مع سيارة ملاكي مسرعة ما أدى لمصرع سائق التوك توك وإصابة 2 آخرين بجروح وكدمات وكسور بالجسد.

من جانبها تحفظت القوات الامنية على سائق السيارة الملاكي وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج بواسطة سيارات الإسعاف ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور وإعادتها لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.