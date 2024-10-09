الأونروا: أكثر من 400 ألف شخص محاصرون في شمالي قطاع غزة

قال المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، إن هناك أكثر من 400 ألف شخص محاصرون في شمالي قطاع غزة، في ظل العملية العسكرية فيها.

وكتب لازاريني عبر حسابه على منصة «إكس»، أن أوامر الإخلاء الأخيرة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجبر الناس على الفرار مرارا وتكرارا، وخاصة من مخيم جباليا.

وأشار إلى وجود الكثير من الأشخاص يرفضون ذلك لأنهم يعرفون جيدا أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وأوضح أن هناك ملاجئ تابعة للأونروا أجبرت على الإغلاق، بعضها أغلق لأول مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولفت إلى انتشار الجوع وتعمقه مرة أخرى في شمالي القطاع مع عدم توفر أي إمدادات أساسية تقريبا.

وبين أن الأطفال هم كما كانوا دائما، أول وأكثر من يعانون، مؤكدا أن العملية العسكرية الأخيرة تهدد المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

وأحكم جيش الاحتلال، الأربعاء، حصاره على شمال قطاع غزة من جميع الجهات ليعزله عن مدينة غزة، في ظل قصف مدفعي وجوي مكثف ونسف منازل المواطنين، في اليوم الرابع من توغله البري.

وفرض جيش الاحتلال حصارا مطبقا على جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا، وسط إطلاق النار على كل من يتحرك، بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي يستهدف منازل وشوارع ومنشآت، وفق وكالة الأناضول.

وأجبر الجيش، فلسطينيين على الخروج من منازلهم قسرا شمال قطاع غزة للتوجه نحو جنوب القطاع.

وانتشرت طائرات «كواد كابتر» في شوارع شمال القطاع مع إطلاق النار على أي جسم يتحرك، بينما يتمركز قناص الجيش على بنايات مرتفعة.

وتجري جرافات الجيش عمليات تجريف واسعة في شوارع ومناطق بمخيم جباليا ومحيطه.

وكثف جيش الاحتلال غاراته خلال الساعات الماضية بمحيط مستشفيي كمال عدوان والإندونيسي والعودة شمالي القطاع، وسط عمليات نسف لمنازل وممتلكات المواطنين.