 فصائل المقاومة الفلسطينية: نبارك ما تم التوصل إليه من اتفاق لوقف العدوان على قطاع غزة - بوابة الشروق
الخميس 9 أكتوبر 2025 12:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

فصائل المقاومة الفلسطينية: نبارك ما تم التوصل إليه من اتفاق لوقف العدوان على قطاع غزة

غزة - (د ب أ)
نشر في: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 11:54 ص | آخر تحديث: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 11:54 ص

باركت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، ما تم التوصل إليه من اتفاق لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وأكدت الفصائل، في بيان صحفي أوردته شبكة "قدس" الفلسطينية، أن أولويتنا، وعلى مدار عامين من الإبادة الصهيونية، كانت التوصل إلى اتفاق لوقف فوري وشامل للحرب، ورفع الحصار، وإدخال المساعدات، وإعادة الإعمار، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وأضافت أن الاتفاق الذي توصلت إليه قيادة المقاومة بوساطة وجهود مصرية وقطرية وتركية مشكورة، هو نتاج طبيعي لصمود شعبنا ومقاومته، ولروح المسؤولية والمرونة العالية التي أبداها الوفد الفلسطيني المفاوض خلال المفاوضات، والرد الذكي والإيجابي على المقترح الأمريكي.

وتوجهت الفصائل، بأسمى معاني العزة والفخر إلى أهلنا الأبطال في قطاع غزة، الذين سطروا بصبرهم ملحمة صمود أسطورية لا مثيل لها في التاريخ.

وأوضحت أن بوحدتكم وتكاتفكم وإيمانكم وثقتكم بمقاومتكم تصنعون مجدًا يخلده التاريخ، وتؤكدون أن إرادة الشعب الفلسطيني لا ولن تهزم مهما اشتد الحصار والعدوان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك