فصائل المقاومة الفلسطينية: نبارك ما تم التوصل إليه من اتفاق لوقف العدوان على قطاع غزة

باركت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، ما تم التوصل إليه من اتفاق لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وأكدت الفصائل، في بيان صحفي أوردته شبكة "قدس" الفلسطينية، أن أولويتنا، وعلى مدار عامين من الإبادة الصهيونية، كانت التوصل إلى اتفاق لوقف فوري وشامل للحرب، ورفع الحصار، وإدخال المساعدات، وإعادة الإعمار، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وأضافت أن الاتفاق الذي توصلت إليه قيادة المقاومة بوساطة وجهود مصرية وقطرية وتركية مشكورة، هو نتاج طبيعي لصمود شعبنا ومقاومته، ولروح المسؤولية والمرونة العالية التي أبداها الوفد الفلسطيني المفاوض خلال المفاوضات، والرد الذكي والإيجابي على المقترح الأمريكي.

وتوجهت الفصائل، بأسمى معاني العزة والفخر إلى أهلنا الأبطال في قطاع غزة، الذين سطروا بصبرهم ملحمة صمود أسطورية لا مثيل لها في التاريخ.

وأوضحت أن بوحدتكم وتكاتفكم وإيمانكم وثقتكم بمقاومتكم تصنعون مجدًا يخلده التاريخ، وتؤكدون أن إرادة الشعب الفلسطيني لا ولن تهزم مهما اشتد الحصار والعدوان.