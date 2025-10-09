الشناوي: التأهل إلى المونديال للمرة الثانية شرف كبير

أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، عن سعادته البالغة بتأهل الفراعنة رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المشاركة في المونديال للمرة الثانية تمثل محطة فخر كبيرة في مسيرته الكروية.

وقال الشناوي، في تصريحات لقناة "أون سبورت" عقب المباراة:" التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية شرف كبير لي، وأتمنى أن نواصل تحقيق الإنجازات ونمثل مصر بالشكل الذي يليق بها."

وجاء تأهل المنتخب المصري بعد فوزه المستحق على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، سجل خلالها إبراهيم عادل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، ومحمد صلاح الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 14 و84.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، متقدمًا بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو، قبل جولة من ختام التصفيات، ليصبح ثالث منتخب إفريقي يحسم تأهله إلى المونديال بعد المغرب وتونس.

ويُعد هذا التأهل هو الرابع في تاريخ الكرة المصرية بعد نسخ 1934 و1990 و2018، وجاء مصادفًا لتاريخ تأهل مصر إلى مونديال روسيا عام 2018، في 8 أكتوبر، حين قاد محمد صلاح المنتخب للفوز على الكونغو بركلة جزاء تاريخية في استاد برج العرب.