متظاهرون في عاصمة نيبال يحتجون على تقليص المساحات الخضراء

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احتشد عشرات من السكان في حديقة عامة، وسط العاصمة النيبالية، كاتماندو اليوم السبت للتحذير من تقليص المساحات الخضراء.

وفي إطار احتجاج مستمر للحفاظ على المساحات الخضراء، احتشد نشطاء تحت شعار "أوكيوباي تونديخيل"، على غرار "حركات عصيان مدني غربية" مثل "أوكيوباي وول ستريت".

وحمل المتظاهرون لافتات عليها شعارات مثل "تراث الأسلاف، حقوقنا" ,"تونديخيل (اسم حديقة باللغة النيبالية) ليست للبيع".

وكانت الحديقة تمتد في السابق في منطقة طولها خمسة كيلومترات وعرضها 300 متر، وكانت تضم أسواقا مفتوحة ومسرحا مفتوحا ومكانا للرياضات الترفيهية.

لكن تم تقليصها إلى نصف مساحتها الأصلية، بعد أن بنت الحكومة والجيش ومجموعات عمل مجمعات تجارية ومواقف انتظار السيارات ومتاجر مؤقتة في الموقف في السنوات الأخيرة.

وقال الوك سيدي تولادهار، واحد من النشطاء في المسيرة "نحن بحاجة للحفاظ على هذا التراث، الذي دُمر على مدار السنوات".

وكاتماندو، التي تضم حوالي أربعة ملايين شخص واحدة من المدن الكبرى، الأسرع نموا في جنوب آسيا.