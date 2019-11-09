اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والقوات التركية بريف «رأس العين»

أفادت وكالة الأنباء السورية /سانا/ اليوم السبت، بوقوع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الجيش السوري والقوات التركية في قرية أم شعيفة بريف (رأس العين) في محافظة (الحسكة) شمال شرقي البلاد.

ولم تتطرق (سانا) إلى مزيد من التفاصيل.

وأوضحت مصادر ميدانية سورية، أن الاشتباكات دارت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، دون أن تشير إلى مزيد من التفاصيل حول سقوط ضحايا جراء الاشتباكات.

وكانت وحدات الجيش السوري قد انتشرت، الأربعاء الماضي، على طول الشريط الحدودي بين القامشلي والمالكية شرقا، عند الحدود مع تركيا، في إطار استكمالها لعملية الانتشار التي بدأها في محافظة الحسكة؛ لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين الحماية للمدنيين السوريين.

يُشار إلى أن تركيا بدأت عدوانها على سوريا في التاسع من أكتوبر الماضي وتسببت في نزوح 300 ألف سوري بالإضافة إلى مقتل وإصابة المئات.