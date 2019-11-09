أمين رابطة العالم الإسلامي يبحث مع مستشار البيت الأبيض قضايا التطرف والإرهاب

بحث الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في واشنطن، مع مستشار البيت الأبيض جيسون جرينبلات، جملة من الموضوعات ذات الصلة بقضايا التطرف والإرهاب، ومبادرات تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والوطنية بين أتباع الأديان والإثنيات والثقافات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /السبت/ أن العيسى أجرى حوارات مفتوحة مع عدد من المؤسسات البحثية الأمريكية، تناولت جملة من الأفكار والمبادرات، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية التعاون والشراكة مع رابطة العالم الإسلامي والتنويه بمبادراتها الدولية من أجل تعزيز جهود السلام بين الأمم والشعوب مع إيضاح حقيقة الدين الإسلامي في مقابل المفاهيم الخاطئة.

وأكد عددٌ من تلك المؤسسات البحثية أهمية التقرير الصادر مؤخرا عن وزارة الخارجية الأمريكية الذي ثمن الدور الذي تقوم به حاليا أمانة رابطة العالم الإسلامي، وما نشرته في هذا الصدد بعض الصحف الأمريكية حول العمل المحوري الذي تضطلع به الرابطة على ضوء المبادرات والبرامج التي قام بتفعيلها عالميا.

كما ثمنت مؤسسات بحثية مضامين وثيقة مكة المكرمة التي صدرت مؤخرا عن مؤتمر رابطة العالم الإسلامي، حيث صادق عليها أكثر من 1200 مفتٍ وعالم.