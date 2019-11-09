الأمن التونسي يوقف 19 مهاجرا غير شرعي

أوقفت وحدات من الحرس التونسي، 19 مهاجرًا غير شرعي من جنسية إفريقية، على شواطئ محافظة صفاقس جنوب شرق البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، أنه تم إيقاف المهاجرين وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الإيطالية، مضيفًا أنه تم مصادرة مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية من المهاجرين.

وكانت وحدات من الجيش والحرس البحري التونسيين قد أنقذت في وقت سابق 74 مهاجرًا غير شرعي إثر تعطب قاربهم وسط البحر قبالة شواطئ مدينة صفاقس، وهم في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.