 الأمن التونسي يوقف 19 مهاجرا غير شرعي - بوابة الشروق
السبت 9 نوفمبر 2019 4:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

الأمن التونسي يوقف 19 مهاجرا غير شرعي


نشر فى : السبت 9 نوفمبر 2019 - 4:08 ص | آخر تحديث : السبت 9 نوفمبر 2019 - 4:08 ص

أوقفت وحدات من الحرس التونسي، 19 مهاجرًا غير شرعي من جنسية إفريقية، على شواطئ محافظة صفاقس جنوب شرق البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، أنه تم إيقاف المهاجرين وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الإيطالية، مضيفًا أنه تم مصادرة مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية من المهاجرين.

وكانت وحدات من الجيش والحرس البحري التونسيين قد أنقذت في وقت سابق 74 مهاجرًا غير شرعي إثر تعطب قاربهم وسط البحر قبالة شواطئ مدينة صفاقس، وهم في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك