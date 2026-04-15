قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن برامج التطعيم في أنحاء أفريقيا أنقذت عشرات الملايين من الأرواح خلال العقدين الماضيين، إلا أن هذا التقدم يشهد تباطؤا في بعض البلدان، وسط تحذيرات من أن خفض المساعدات الأمريكية قد يحرم ملايين الأطفال من الحماية.

وتواجه الأنظمة الصحية في القارة التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليار نسمة حالة متزايدة من عدم اليقين، في أعقاب تراجع الولايات المتحدة عن تمويل الصحة العالمية في ظل سياسة "أمريكا أولا" التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب الاضطرابات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، والتي تضغط على ميزانيات المساعدات وسلاسل الإمداد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في أول تحليل شامل لها على الإطلاق بشأن التطعيم في المنطقة، أن أكثر من 500 مليون طفل تلقوا اللقاحات عبر برامج التطعيم الروتينية منذ عام 2000، مما أسهم في منع أكثر من 4 ملايين حالة وفاة سنويا.

وأضافت المنظمة، أن اللقاحات أنقذت إجمالا أكثر من 50 مليون طفل في أفريقيا خلال العقود الخمسة الماضية؛ "مما أضاف ما يُقدر بنحو 60 عاما إلى متوسط العمر المتوقع لكل رضيع تم إنقاذ حياته" خلال تلك الفترة.