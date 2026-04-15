زيلينسكي يسعى إلى إبرام المزيد من صفقات التسليح مع الحلفاء للمساعدة في وقف الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، على هامش لقاءاته مع قادة أوروبيين، إن الأولوية الدبلوماسية القصوى لأوكرانيا هي تأمين مساعدة حلفائها في شراء وبناء مزيد من أنظمة الدفاع الجوي، في وقت تواصل فيه روسيا استهداف المدنيين والبنية التحتية العامة.

واستهدفت ضربات روسية أكثر من ست مناطق داخل أوكرانيا خلف خطوط الجبهة أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء.

وأفاد زيلينسكي ومسئولون محليون، بمقتل طفل يبلغ من العمر 8 سنوات في منطقة تشيركاسي وسط البلاد، وامرأة كانت داخل كشك قرب محطة حافلات تعرضت للاستهداف في منطقة زابوريجيا الواقعة جنوبي البلاد.

وقال زيلينسكي، في منشور على تطبيق تليجرام: "نحتاج إلى صواريخ الدفاع الجوي كل يوم – لأن روسيا تواصل ضرباتها يوميا".

وفي ظل عدم الإعلان عن أي خطط لمزيد من المحادثات بوساطة أمريكية مع روسيا، يقوم زيلينسكي، بزيارة ثلاث عواصم أوروبية خلال 48 ساعة سعيا للحصول على وعود بمزيد من الدعم العسكري والمالي من ألمانيا والنرويج، وذلك قبيل توجهه إلى إيطاليا اليوم الأربعاء.

وأعلن مسئولون أوكرانيون، أن ألمانيا وأوكرانيا اتفقتا على حزمة مساعدات دفاعية بقيمة 4 مليارات يورو (4.7 مليارات دولار)، فيما تعهدت النرويج بتقديم مساعدات بقيمة 9 مليارات يورو.

وقال زيلينسكي، إنه بصدد الطلب من الدول الأوروبية مواصلة زيادة مساهماتها المالية في صندوق يتيح شراء أسلحة أمريكية الصنع من الولايات المتحدة لصالح أوكرانيا، ولا سيما منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" القادرة على اعتراض صواريخ كروز والصواريخ الباليستية الروسية التي تستهدف المناطق المدنية.

ويناصر زيلينسكي، بقوة اتفاقيات خاصة بالإنتاج المشترك للأسلحة، منها الطائرات المسيرة والصواريخ، في الوقت الذي يدفع فيه الرئيس الأوكراني الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع بتقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) كان قد تعهد به.