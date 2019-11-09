الرئيس يشدد على الموضوعية والحيادية في اختيار العنصر البشري بجهاز الشرطة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة حيث تابع اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة في إطار اهتمامه وحرصه البالغ على انتقاء عناصر متميزة تكون وبحق قادرة علي الوفاء بأعباء رسالة الأمن السامية، وذلك بحضور محمود توفيق وزير الداخلية، وعددا من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة عند انتقاء العنصر البشري في جهاز الشرطة، لإعداد جيل قادر على مواجهة كافة التحديات والقيام بأداء رسالته بأفضل ما يكون الأداء.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ناقش خلال حضوره اختبارات كشف الهيئة عدداً من الطلاب المتقدمين في بعض القضايا والموضوعات الداخلية والخارجية، فضلاً عن بعض الشؤون العامة المتعلقة بتاريخ مصر وما تشهده البلاد من نهضة تنموية في المجالات كافة.

وقد أعرب الرئيس السيسي عن سعادته لما لمسه من وعي وإدراك سليم من جانب المتقدمين الجدد من شباب مصر لما يدور من أحداث ومتغيرات تؤثر على أمن مصر القومي ولحرصهم على نيل شرف الانضمام لهيئة الشرطة للقيام بمسئولية وطنية عظيمة ومواصلة العطاء جيلاً بعد جيل.